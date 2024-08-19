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الخارجية الإيرانية: ندعم جهود وقف إطلاق النار بغزة والكرة الآن في الملعب الأميركي

الخارجية الإيرانية: ندعم جهود وقف إطلاق النار بغزة والكرة الآن في الملعب الأميركي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، دعم إيران لجهود وقف إطلاق النار في غزة و"إيقاف الجرائم الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفاً : "نرحب بأي محاولات صادقة" في هذا الاتجاه.

وانتقد كنعاني الدور الأميركي في المفاوضات ودعم واشنطن للحرب على غزة، قائلا إن "البيت الأبيض يمكنه وقف العدوان لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن".

وأكد أن المفاوضات الجارية ستوضح مدى جدية الإدارة الأميركية في وقف إطلاق النار، معتبرا أن "الكرة باتت في الملعب الأميركي".

وأضاف أن الولايات المتحدة "غير مؤهلة لمتابعة ملف وقف إطلاق النار"، وقال إنه "لا يوجد أدنى شك في ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والعالم لم يعد يحتمل استمرار هذه الجرائم"، موضحا أن استمرار حرب الإبادة في غزة هو "نتيجة تقاعس مجلس الأمن ودعم دول أخرى للكيان الصهيوني".

من جاب آخر، قال كنعاني إن بلاده سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن القوانين والمقررات الدولية تضمن لبلاده حق الرد على اغتيال هنية.

وشدد كنعاني على أن بلاده سترد على اغتيال هنية "لكنها لا تسعى إلى التصعيد والحرب في المنطقة"، لافتا إلى أنها لن تتردد في توظيف جميع قدراتها وإمكاناتها في الدفاع عن مصالحها.

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