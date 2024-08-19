(يديعوت): إسرائيل مقبلة على تحولات كبيرة بالنظام السياسي بسبب الصفقة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن النظام السياسي في إسرائيل بحالة توتر على خلفية مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وأوضحت الصحيفة أن تقديرات الحكومة والمعارضة تشير إلى أن نجاح المفاوضات أو فشلها سيؤدي لتحولات كبيرة بالنظام السياسي، تشمل حل "كنيست" وتقديم موعد الانتخابات.ونقلت عن مسؤولين بحزب الليكود أن نتنياهو مقتنع بأنه قادر سياسيا على التوصل لصفقة رغم معارضة شركائه اليمينيين سموتريتش وبن غفير.وذكرت أن بن غفير قد ينضم للمعارضة، وأن "كنيست" سيتم حله خلال الدورة الشتوية المقبلة التي تبدأ في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم انتخابات مسبقة لم يعد خيارا مستبعدا داخل الليكود، وأوضحت أن موقف نتنياهو تحسن بشكل كبير مقارنة بالأشهر الأولى من الحرب على غزة.