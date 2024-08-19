صحيفة: اتفاق بين مصر وإسرائيل بخصوص محور فيلادلفيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، أن مسؤوليني مصرين وإسرائيليين وأميركيين ناقشوا في القاهرة أمس، تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما لاقى المطلب الإسرائيلي بعدم وضع جدول زمني للانسحاب من محور فيلادلفيا، ضمن الاتفاق النهائي، قبولاً من القاهرة، التي كانت أبدت رفضها لذلك في أوقات سابقة.ونقلت الصحيفة ع مصدر مطّلع على المحادثات، أن المناقشات أسفرت، عن صيغة اتفاق يقضي بـتقليل أعداد الجنود الإسرائيليين الموجودين في المحور، تمهيداً لانسحابهم في وقت لاحق، فيما طلب المسؤولون المصريون بأن يكون الانسحاب الكامل في أسرع وقت.كما طلب المسؤولون المصريون من نظرائهم الأميركيين الإسراع في إرسال المعدات التي جرى الاتفاق عليها لتأمين الشريط الحدودي، متعهّدين في الوقت نفسه بالعمل على التأكد من عدم وجود أي أنفاق تعمل بالفعل، على حد تعبير المصدر.وحول احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، ترى القاهرة أن جولة التفاوض الأخيرة في الدوحة، إلى جانب الاتصالات التي جرت على مستوى استخباراتي مع أطراف عدة "ضيّقت الفجوات، لكن ذلك لا يضمن حتى الآن التوصل إلى اتفاق التهدئة وإعلانه خلال الاجتماعات".وسبق أن قال موقع (أكسيوس) الأميركي، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جهودًا دبلوماسية مكثفة لمحاولة التوصل إلى التفاصيل النهائية لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، عقب لقاء الدوحة الأخير.وأفاد الموقع في تقرير له، أنه من المنتظر أن يكون ختام المفاوضات يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، حال اتفق جميع الأطراف.ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مفاوضين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ظلوا في الدوحة، وسيواصلون العمل على تنفيذ عملية تبادل والأسرى وقضايا أخرى.كما نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بينما يحاول -أيضًا- ردع إيران وحزب الله عن شن هجوم على إسرائيل من شأنه أن يقوّض هذه الجهود.