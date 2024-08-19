شؤون فلسطينية

استشهاد الصحفي إبراهيم محارب برصاص الاحتلال غرب خان يونس

استشهاد الصحفي إبراهيم محارب برصاص الاحتلال غرب خان يونس
الصحفي إبراهيم محارب
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الصحفي إبراهيم محارب إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من صحفيين في مدينة حمد شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكان محارب من بين مجموعة من الصحفيين الذين أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم يوم أمس الأحد، بشكل مباشر خلال تغطيتهم مجريات التوغل الإسرائيلي لمدينة حمد، وفقدت آثاره بالمكان في أثناء محاولتهم الاحتماء من النيران الكثيفة التي أطلقتها الآليات العسكرية.

وسبق أن أفادت مصادر طبية بإصابة الصحفية سلمى القدومي إثر استهدافها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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