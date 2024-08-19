دولي

بلينكن للرئيس الإسرائيلي: آن الأوان للتوصل لاتفاق وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة

بلينكن للرئيس الإسرائيلي: آن الأوان للتوصل لاتفاق وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة
بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "هذه لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة وربما تكون هي الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن".

جاءت تصريحات بلينكن عقب لقاءه، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، علماً أنه وصل لإسرائيل مساء أمس، في إطار جولة تهدف لتخطي عقبات التصل لوقف إطلاق النار في غزة مع وصول المفاوضات لمراحلها النهائية.

وأكد بلينكن خلال اللقاء، أنه "آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ويجب عدم تصعيد الصراع".


إقرأ أيضاً.. بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

وحث بلينكن إسرائيل و (حماس) على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في قطاع  غزة "عن السكة"، قائلا إن المحادثات بشأن  غزة هي "ربما آخر" فرصة للتوصل إلى هدنة.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ "نأمل بإمكانية التقدم في المفاوضات وأشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم لإعادة الرهائن".

وشكر هيرتسوغ الرئيس بايدن وإدارته على "دعم إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة والمعقدة".

أخبار ذات صلة

بلينكن للرئيس الإسرائيلي: آن الأوان للتوصل لاتفاق وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة

بلينكن للرئيس الإسرائيلي: آن الأوان للتوصل لاتفاق وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة

بسبب حرب غزة.. الرئيس الكولومبي يوقع مرسوماً يحظر تصدير الفحم لإسرائيل

بسبب حرب غزة.. الرئيس الكولومبي يوقع مرسوماً يحظر تصدير الفحم لإسرائيل

صحيفة: الاشتباه بإطلاق حزب الله مسيّرة لتصوير مقر إقامة نتنياهو

صحيفة: الاشتباه بإطلاق حزب الله مسيّرة لتصوير مقر إقامة نتنياهو

(قناة 13): المفاوضات تتقدم خطوة ونتنياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد للقاهرة

(قناة 13): المفاوضات تتقدم خطوة ونتنياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد للقاهرة

لدفع الصفقة وحل الخلافات المتبقية.. بلينكن يصل تل أبيب

لدفع الصفقة وحل الخلافات المتبقية.. بلينكن يصل تل أبيب

(مكان): إسرائيل تضع هدفاً لتحقيقه هذا الأسبوع بملف المفاوضات

(مكان): إسرائيل تضع هدفاً لتحقيقه هذا الأسبوع بملف المفاوضات

إصابة جنديين إسرائيليين بهجوم صاروخي كثيف من لبنان على الجليل الأعلى

إصابة جنديين إسرائيليين بهجوم صاروخي كثيف من لبنان على الجليل الأعلى

بلينكن يصل إسرائيل السبت لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بلينكن يصل إسرائيل السبت لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة

شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في جنين

شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في جنين

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك وسط قطاع غزة

مكتب نتنياهو: الفريق المفاوض أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام صفقة

مكتب نتنياهو: الفريق المفاوض أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام صفقة

وزير التربية والتعليم العالي يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة

وزير التربية والتعليم العالي يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة

(أونروا): إسرائيل قلصت &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 11% فقط

(أونروا): إسرائيل قلصت "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 11% فقط

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان &quot;جبالنا خزائننا&quot;

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان