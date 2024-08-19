بلينكن للرئيس الإسرائيلي: آن الأوان للتوصل لاتفاق وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "هذه لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة وربما تكون هي الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن".جاءت تصريحات بلينكن عقب لقاءه، صباح اليوم الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، علماً أنه وصل لإسرائيل مساء أمس، في إطار جولة تهدف لتخطي عقبات التصل لوقف إطلاق النار في غزة مع وصول المفاوضات لمراحلها النهائية.وأكد بلينكن خلال اللقاء، أنه "آن الأوان للتوصل إلى اتفاق ويجب عدم تصعيد الصراع".وحث بلينكن إسرائيل و (حماس) على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في قطاع غزة "عن السكة"، قائلا إن المحادثات بشأن غزة هي "ربما آخر" فرصة للتوصل إلى هدنة.بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ "نأمل بإمكانية التقدم في المفاوضات وأشكر مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم لإعادة الرهائن".وشكر هيرتسوغ الرئيس بايدن وإدارته على "دعم إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة والمعقدة".