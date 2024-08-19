بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ممكنا، رغم تقارير عن تعثر المفاوضات نتيجة لشروط جديدة وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال بايدن للصحافة -بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد- إن المحادثات لا تزال جارية و"نحن لن نستسلم"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق "ما زال ممكنا".وسبق أن وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى إسرائيل مساء أمس، في محاولة للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى.كما أكّدت تقارير إسرائيلية، أن فريق عمل توجّه فني وتقني توجه إلى القاهرة، مشيرة إلى أنه يتمتع بصلاحيات محدودة من أجل استكمال المفاوضات مع الوسطاء.