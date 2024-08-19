شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من المعدل العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

أخبار ذات صلة

بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

بايدن: وقف إطلاق النار ما زال ممكناً ولن نستسلم

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق

طقس فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في مختلف المناطق

حماس تُصدر بياناً بشأن مستجدات المفاوضات وتوجّه رسالة للوسطاء

حماس تُصدر بياناً بشأن مستجدات المفاوضات وتوجّه رسالة للوسطاء

(وفا): القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس عباس إلى غزة

(وفا): القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس عباس إلى غزة

وزير التربية يتحدث عن عودة الحياة التعليمية إلى غزة وعقد امتحانات التوجيهي

وزير التربية يتحدث عن عودة الحياة التعليمية إلى غزة وعقد امتحانات التوجيهي

مقتل مستوطن في عملية قرب قلقيلية

مقتل مستوطن في عملية قرب قلقيلية

نتنياهو: نخوض مفاوضات معقدة جداً وهناك قضايا لا تنازل فيها

نتنياهو: نخوض مفاوضات معقدة جداً وهناك قضايا لا تنازل فيها

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

بلدية دير البلح: ارتفاع عدد النازحين بالمدينة إلى قرابة مليون نازح

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة

شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في جنين

شهيدان جراء قصف الاحتلال لمركبة في جنين

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في معارك وسط قطاع غزة

مكتب نتنياهو: الفريق المفاوض أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام صفقة

مكتب نتنياهو: الفريق المفاوض أبدى تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام صفقة

وزير التربية والتعليم العالي يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة

وزير التربية والتعليم العالي يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة

(أونروا): إسرائيل قلصت &quot;المنطقة الإنسانية&quot; في قطاع غزة إلى 11% فقط

(أونروا): إسرائيل قلصت "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة إلى 11% فقط

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

تجنباً للتصعيد.. السيسي يدعو لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان &quot;جبالنا خزائننا&quot;

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان