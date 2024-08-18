دولي

بسبب حرب غزة.. الرئيس الكولومبي يوقع مرسوماً يحظر تصدير الفحم لإسرائيل

بسبب حرب غزة.. الرئيس الكولومبي يوقع مرسوماً يحظر تصدير الفحم لإسرائيل
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
رام الله - دنيا الوطن
 وقع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوماً يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وكالة (بلومبرغ)، الأحد، بأن المرسوم الذي نشر على موقع الرئاسة تم توقيعه يوم 14 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضحت (بلومبرغ) أن كولومبيا هي أكبر مصدّر للوقود الأحفوري لإسرائيل من بين مجموعة دول الأنديز.

من جهته، نشر الرئيس الكولومبي تغريدة على منصة (إكس)، قال فيها: "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن بيترو أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل ما دامت الحرب في قطاع غزة مستمرة.

وكان أعلن في أيار/ مايو قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده واسرائيل قائلاً إن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب إبادة بحق الفلسطينيين.

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