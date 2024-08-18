(وفا): القيادة تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه الرئيس عباس إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن القيادة شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم "للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، من أجل أن يكون الرئيس والقيادة مع أبناء شعبنا الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية هناك، والتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".وأضافت (وفا)، مساء اليوم الأحد، أنه "تم في هذا الصدد التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والأشقاء في الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".وكان الرئيس عباس، قال إنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تأمين الوصول للقطاع.ودعا الرئيس عباس، في خطابه الذي ألقاه، باجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس الماضي، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة.وأكد أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس، منوها إلى أن هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدًا مهما فعلوا، ومهما حاولوا".