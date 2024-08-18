شؤون فلسطينية

إصابة مستوطن بجراح حرجة إثر مهاجمته قرب قلقيلية

إصابة مستوطن بجراح حرجة إثر مهاجمته قرب قلقيلية
من مكان العملية قرب قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن بجراح حرجة، مساء اليوم الأحد، إثر تعرضه لضربة بمطرقة على رأسه في عملية نفذها فلسطيني، بمستوطنة (كدوميم) القريبة من قلقيلية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن منفّذ العملية انتزع سلاح المستوطن والذي يعمل "كحارس أمن في مصنع في المستوطنة".

وذكر بيان جيش الاحتلال أن "مخربا هاجم مواطنا إسرائيليا وسرق سلاحه في المنطقة الصناعية برأون وقواتنا تطارد المنفّذ"، وفق وصفه.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن العملية جرت عند مدخل أحد مصانع المستوطنة، وقطعت قوات الاحتلال طرقات عديدة قرب مستوطنة (كدوميم)، وأغلقت عدة حواجز في محاولات للبحث عن المنفّذ.

وطالبت قوات الاحتلال والسلطة المحلية في مستوطنة (كدوميم)، المستوطنين بالبقاء في البيوت وإقفال البيوت والنافذات حتى إشعار آخر.

ونشر لاحقاً المتحدث باسم مستشفى (بيلينسون) في تل أبيب أن "حالة المصاب بمطرقة في بارأون حرجة ونصارع على إنقاذ حياته".

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