شؤون فلسطينية

"أكسيوس": مفاوضات وقف إطلاق النار تقترب من نهايتها.. وجولة الأربعاء ختامها حال تم الاتفاق

"أكسيوس": مفاوضات وقف إطلاق النار تقترب من نهايتها.. وجولة الأربعاء ختامها حال تم الاتفاق
نازحون من شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جهودًا دبلوماسية مكثفة لمحاولة التوصل إلى التفاصيل النهائية  لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، عقب لقاء الدوحة الأخير.

وأفاد الموقع في تقرير له، أنه من المنتظر أن يكون ختام المفاوضات يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، حال اتفق جميع الأطراف.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مفاوضين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ظلوا في الدوحة، وسيواصلون العمل على تنفيذ عملية تبادل والأسرى وقضايا أخرى.

كما نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يهدف إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى  بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بينما يحاول -أيضًا- ردع إيران وحزب الله عن شن هجوم على إسرائيل من شأنه أن يقوّض هذه الجهود.

ومن المقرر أن يجتمع مفاوضون من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في القاهرة، اليوم الأحد، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية على طول ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح، وهما قضيتان حاسمتان لتنفيذ الاتفاق.

كما من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الاثنين؛ لمناقشة بعض القضايا المتبقية.

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