دولي

(قناة 13): المفاوضات تتقدم خطوة ونتنياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد للقاهرة

(قناة 13): المفاوضات تتقدم خطوة ونتنياهو يجري نقاشا قبل مغادرة الوفد للقاهرة
نتنياهو مع رئيسي موساد وشاباك - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (قناة 13) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مفاوضات وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل تتقدم خطوة إلى الأمام عقب لقاء الدوحة نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو سيُجري اليوم نقاشا قبل مُغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.

وسبق أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وفد التفاوض أبلغ نتنياهو بسير محادثات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، التي عقدت في الدوحة، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضاف مكتب نتنياهو، بيان، أن الوفد أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة، على أساس الاقتراح الأمريكي الأخير (الذي يستند إلى مقترح 27 أيار/ مايو الماضي).

وتابع: "من المأمول أن تؤدي الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة والوسطاء على حماس إلى إزالة معارضتها للمقترح الأمريكي، وأن تسمح بحدوث انفراجة في المفاوضات".

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