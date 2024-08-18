شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
جانب من الاقتحام
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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