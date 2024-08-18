لدفع الصفقة وحل الخلافات المتبقية.. بلينكن يصل تل أبيب اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، إلى تل أبيب، لدفع صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحل الخلافات القائمة بين الطرفين.وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن بلينكن سيعقد غدًا الإثنين، اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في محاولة للضغط لإتمام صفقة التبادل، والتوصل لتسويات.وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يدفع بلينكن المسؤولين إلى تقليص الخلافات مع (حماس) ، والتوصل إلى اتفاق يمكن الإعلان عنه الأسبوع الجاري.بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عن مسؤولين أنهم يضعون هدفاً يجب تحقيقه خلال هذا الأسبوع وهو "تحقيق انفراج في محادثات صفقة وقف إطلق النار وتبادل الأسرى".وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يصل كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى القاهرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء للمشاركة في قمة أخرى، حيث من المتوقع وضع الخطوط العريضة "النهائية" على الطاولة.