"مكان": إسرائيل تضع هدفاً لتحقيقه هذا الأسبوع بملف المفاوضات

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الأحد، عن مسؤولين أنهم يضعون هدفاً يجب تحقيقه خلال هذا الأسبوع وهو "تحقيق انفراج في محادثات صفقة وقف إطلق النار وتبادل الأسرى".وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يصل كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى القاهرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء للمشاركة في قمة أخرى، حيث من المتوقع وضع الخطوط العريضة "النهائية" على الطاولة.يشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن مساء أمس، أن الفريق المفاوض أبلغ نتنياهو بمستجدات المحادثات في الدوحة: "وأعرب الفريق لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة، بناء على الاقتراح الأمريكي الأخير القائم على أساس مسار 27 مايو – الذي يتضمن بنودا مقبولة لدى إسرائيل".