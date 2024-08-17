شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل عن المقترح الأميركي الأخير بشأن الصفقة
صورة من غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء السبت، عن تفاصيل المقترح الأميركي الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والذي تم تقديمه في ختام محادثات الدوحة التي استمرت يومي الخميس والجمعة.

وذكرت القناة الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن "المقترح الأميركي حدد عدد وأسماء المحتجزين الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى".

وبحسب المقترح الأميركي، فإنه "سيتم إطلاق سراح النساء والمجندات أولا والمحتجزين الأحياء. كما تضمن المقترح أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي".

وتشمل قائمة الأسرى الفلسطينيين أسماء 47 أسيراً أُطلق سراحهم بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وأُعيد سجنهم مؤخراً.

وذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أيضا أن المقترح لبّى معظم مطالب إسرائيل دون حل الخلاف بشأن محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وفي وقت سابق السبت، أفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفد التفاوض أبلغ نتنياهو بسير محادثات الدوحة بشأن الصفقة.

وقال مكتب نتنياهو، إن الوفد أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة، على أساس الاقتراح الأميركي الأخير (الذي يستند إلى مقترح 27 أيار/ مايو الماضي).

وتابع: "من المأمول أن تؤدي الضغوط الشديدة التي تمارسها الولايات المتحدة والوسطاء على حماس إلى إزالة معارضتها للمقترح الأمريكي، وأن تسمح بحدوث انفراجة في المفاوضات".

وفي ختام يومين من المحادثات في الدوحة بمشاركة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) وإسرائيل وغياب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلن الوسطاء، عبر بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل والحركة، كاشفين عن محادثات أخرى بالقاهرة قبل أقل من أسبوع، للمضي قدماً في جهود التوصل إلى اتفاق.

وأظهر بيان صادر عن نتنياهو، عقب ختام محادثات الدوحة، تمسك حكومته بشروط ترفضها (حماس) بشكل مطلق، وحذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس (موساد) ديفيد برنيع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وصباح السبت، أكد سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لافتاً إلى أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق هو وهم.

وقال أبو زهري في تصريحات لـ(التلفزيون العربي)، اليوم السبت، إن واشنطن تتبنى موقف إسرائيل بالكامل والاحتلال تراجع عن بنود سابقة، مبيناً أننا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وكشف القيادي في حركة (حماس) أن ما تم الاستماع إليه من الوسطاء يشير إلى تراجعات كبيرة عن اتفاق 2 تموز/ يوليو الماضي.

ومنذ أكثر من عشرة أشهر، تواصل إسرائيل وبدعم أميركي حربها الدموية والمدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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