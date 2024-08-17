شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك وسط قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في معارك وسط قطاع غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل قائد سرية ضمن صفوفه، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "مقتل الرائد احتياط يوتام يتسحاق بيليد (34 عاماً) من منطقة روش هعين".

وأضاف البيان: "الضابط بيليد، قائد سرية دعم إداري في الكتيبة 8119 فيلق اللوجستيات، وقتل في معركة وسط قطاع غزة".

وبلغ عدد جنود الاحتلال القتلى منذ اندلاع بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 691 بينهم 331 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من أكتوبر.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى أربعة آلاف و327 جنديا، بينهم ألفان و214 في المعارك البرية، وفق معطيات جيش الاحتلال الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

في وقت سابق السبت، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل وإصابة جنود إسرائيليين عقب استهداف آليتين بعبوتين مضادتين للأفراد في محور توغلهم في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بيان نشرته على منصة (تيليجرام)، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو، والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى بغزة".

وأضافت: "تم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء (الجرحى والقتلى)".

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقاتليها فجروا "عبوة أرضية شديدة الانفجار -مزروعة مسبقا- في آلية عسكرية صهيونية متوغلة في محيط مسجد عليين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

كما أكدت أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

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