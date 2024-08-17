وزير التربية والتعليم العالي يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة









رام الله - دنيا الوطنبدأ أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، زيارته إلى مصر، والتي تأتي في إطار متابعة قضايا طلبة قطاع غزة الموجودين في مصر، من المدارس والجامعات، والوقوف على واقع الاحتياجات في ظل الظروف والتحديات الراهنة؛ نتيجة تواصل حرب الإبادة الجماعية في القطاع.واستهل برهم جولته بتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة، في دورته الثانية، والمنعقد لطلبة غزة، حيث اطمأن على سير الامتحان وفق ما هو مخطط له، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وفي سياق متصل، التقى الوزير برهم، في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، بعدد من المعلمين والكوادر التربوية التي خرجت من غزة إلى مصر، للتباحث في السبل الكفيلة؛ بتوفير آليات تضمن تعويض طلبتنا الغزيين عما فاتهم في المراكز التعليمية.كما اجتمع برؤساء وممثلين عن الجامعات الغزية الموجودين في الجمهورية المصرية، وتباحث وإياهم سُبل استئناف وإسعاف التعليم العالي؛ في ظل ما شهده من تدمير وخسائر بشرية ومادية.وفي السياق، أكد برهم أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الحثيثة لطلبة وكوادر تعليمية من غزة موجودة في مصر، مؤكداً حرص الوزارة وبمتابعة من الحكومة على توفير كل المقومات الكفيلة بإنقاذ التعليم في غزة، والجاهزية الكاملة في حال وقف عدوان الاحتلال المتواصل.يُشار إلى أن هذه الزيارة تُنفذ على مدار ثلاثة أيام؛ بمتابعة كوادر وطواقم سفارتنا في مصر، ستشهد خلال اليومين المقبلين سلسلة لقاءات من أبرزها؛ الاجتماع مع وزيري التربية والتعليم العالي، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤول اليونيسف في مصر، وشخصيات اعتبارية وهيئات دولية متخصصة في التعليم.ورافق برهم في زيارته واجتماعاته ممثلو السفارة الفلسطينية في مصر؛ ومن الوزارة الوكيل المساعد، مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ورئيس قسم التعليم العام في تربية رام الله والبيرة علي نعيرات.