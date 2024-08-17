الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 69 شهيداً و136 إصابة، بحسب ما أفادت به وزراة الصحة بغزة.وقالت الصحة في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع، ارتفعت إلى 40074 شهيداً و92537 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.