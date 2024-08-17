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10 شهداء في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

10 شهداء في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان
صورة من جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 10 أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح من بينهم إصابتين بحالة حرجة، في غارة جوية إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن من بين الشهداء امرأة وطفلاها، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء "غير نهائية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جميع الشهداء سوريون، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي بعد إجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته "هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".

وسبقت هذه الغارة سلسلة من الغارات الإسرائيلية في الساعات الماضية أدت إحداها إلى استشهاد شخص في بلدة عيترون جنوبي لبنان، وقد نعاه (حزب الله) بصفته أحد مقاتليه.

وارتفع بذلك عدد شهداء الحزب إلى 412 منذ بدء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من جانبه، أعلن (حزب الله) أمس الجمعة أنه شن هجمات عدة على مواقع إسرائيلية، إحداها بمسيّرات انقضاضية على مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية قرب الحدود.

كما أعلن الحزب استهداف مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة بالجولان السوري المحتل.

وقال أيضا إنه قصف تحصينات وتجمعات للجنود الإسرائيليين في بركة ريشا والعاصي ومستعمرة نطوعة وفي محيط ثكنة ميتات، مؤكدا وقوع إصابات.

ويستمر التصعيد عبر الحدود في ظل ترقب إسرائيلي لهجوم من إيران و(حزب الله) ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال زيارته لطهران وفؤاد شكر القائد العسكري بـ(حزب الله) في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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