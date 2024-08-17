إصابة جنديين إسرائيليين بهجوم صاروخي كثيف من لبنان على الجليل الأعلى



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأهب كبير على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي على النبطية جنوبي لبنان في وقت سابق، وعن طلب وُجّه لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد عشرة أشخاص على الأقل -بينهم طفلان- وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر اليوم السبت.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جميع الشهداء مواطنون سوريون، مشيرة إلى أن العدد النهائي سيُعلن بعد إجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة جنديين بجراح أحدهما حالته خطرة جراء سقوط قذيفة في مسغاف عام بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل أطلقت من لبنان.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا كثيفا من لبنان استهدف الجليل الأعلى، مشيرة إلى رصد إطلاق عشرات الصواريخ، وأضافت أن مسيّرة أطلقها (حزب الله) نحو منطقة راميم ريدج الحدودية أصابت شخصين، كما تضرر مبنى جراء القصف في مرغليوت.ودوت صفارات الإنذار في صفد وعدد من المدن والبلدات في الجليل الأعلى، كما أعلن (حزب الله) أنه قصف لأول مرة مستعمرة إيليت هشاحر بصواريخ كاتيوشا ردا على اعتداءات إسرائيلية، خاصة على بلدة الكفور.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية إن أكثر من 10 حرائق اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة صواريخ (حزب الله)، وإن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق بصفد إثر سقوط صواريخ، وباندلاع حريق في حرش بيريه بالجليل الأعلى إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.