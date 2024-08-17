إعلام إسرائيلي: عمليات الجيش انتهت بشكل عام في قطاع غزة



من جهتها، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال واستهدافها بالكمائن وعمليات القصف والقنص في محاور عدة بالقطاع.





رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن عمليات الجيش الإسرائيلي انتهت في قطاع غزة بشكل عام.وأضاف المسؤولون أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لإبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين.وذكرت المصادر ذاتها أن بإمكان إسرائيل دخول قطاع غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "قيادة الجيش أخبرت صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة (حماس) قد تم تفكيكه، وأنه غير موجود تقريبا"، وفق زعمها.ومنذ أكثر من عشرة أشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة والوحشية على قطاع غزة بدعم أميركي منذ إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.