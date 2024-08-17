شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق واسعة في مخيم المغازي

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق واسعة في مخيم المغازي
معاناة المواطنين تزداد مع كل نزوح جديد
رام الله - دنيا الوطن
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي ومناطق أخرى وسط قطاع غزة، استعدادا لشن عملية عسكرية بـ"شكل فوري".

ونشر جيش الاحتلال منشورات، على مخيم المغازي، مطالبا فيها المواطنين بالخروج من المنطقة والتوجه جنوبا إلى ما يدعي أنها "منطقة إنسانية آمنة".

وخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء، خصوصا في مدينتي خانيونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطاع.

والثلاثاء الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجيش الإسرائيلي وضع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء.

ويواجه أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب، إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب، وسط ظروف معيشية وإنسانية قاسية يفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية.

ومنذ أكثر من عشرة أشهر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة والوحشية على قطاع غزة بدعم أميركي منذ إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

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