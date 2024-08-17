شؤون فلسطينية

عائلة واحدة.. 16 شهيداً بقصف الاحتلال بركساً يأوي نازحين قرب مدخل الزوايدة

عائلة واحدة.. 16 شهيداً بقصف الاحتلال بركساً يأوي نازحين قرب مدخل الزوايدة
16 شهيداً بقصف الاحتلال بركساً يأوي نازحين قرب مدخل الزوايدة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 16 مواطناً، وأصيب آخرون، وجميعهم من عائلة واحدة، في مجزرة جديدة يركتبها الاحتلال، فجر اليوم السبت، بقصفه بركساً يأوي نازحين قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت فجراً، بركساً يأوي نازحين من عائلة "العجل" قرب مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 16 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وبحسب المصادر فإن، سامي العجلة استشهد في الغارة برفقة أمه وزوجتيه و11 من أبنائه، لتشطب بذلك عائلة كاملة من السجل المدني.

 

في سياق متصل، استشهد ستة مواطنين بينهم طفلان، صباح اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة " أبو معلا" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني شهيدين وعدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "ماضي" في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، الليلة الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حربه المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 ألف مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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