بلينكن يصل إسرائيل السبت لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة



وأوضح أن الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.



وأكد التزام الحركة بما وافقت عليه في 2 تموز/يوليو الماضي، والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن.



ودعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه، مشددا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن "وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى إسرائيل، السبت، لمواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وتأتي الزيارة بعد أن أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، "هذا الاقتراح من شأنه أن يحقق وقف إطلاق النار في غزة، ويضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويضمن توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة، ويخلق الظروف اللازمة لاستقرار إقليمي أوسع".وأكد باتيل، أن "بلينكن، سيتوجه إلى إسرائيل، السبت، لمواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضاف أن "وزير الخارجية الأمريكية سيؤكد على الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتجنب التصعيد أو أي إجراءات أخرى من شأنها أن تقوض القدرة على إبرام اتفاق".ووصف بيان مشترك للولايات المتحدة ومصر وقطر المناقشات التي جرت على مدى يومين بأنها "جدية وبناءة"، مضيفًا أنها "أُجريت في جو إيجابي".وبحسب وسائل إعلام أميركية، كان من المفترض أن يصل بلينكن، هذا الأسبوع، لكن زيارته تأجلت إلى ما بعد القمة في الدوحة، وربما خوفا من هجوم من قبل إيران أو (حزب الله)، ومن المتوقع أن يزور بلينكن أيضًا دولًا أخرى في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر قيادي في الحركة لقناة (الجزيرة)، إن المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها، مضيفاً أن الحركة تأكدت مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا، بعد أن أبلغت من طرف الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة.