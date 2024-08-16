حماس تُعلّق على بيان الوسطاء الأخير بشأن محادثات الدوحة



وتابع: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق على المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 أيار/ مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".



وأشار البيان إلى أن "هذا الاقتراح يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".



وبينّ أن "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، وبالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".



محادثات بين أمير قطر وبايدن



وعقب ساعات من اختتام مفاوضات الدوحة؛ قال الديوان الأميري القطري، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا فيه جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في القطاع والتطورات الإقليمية والدولية.



وكان موقع (أكسيوس) قال إنه يتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة محادثات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.



وقبيل ذلك، قال بايدن تعليقا على نتائج أحدث جولة من المفاوضات "لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا أقرب مما كنا عليه قبل ثلاثة أيام".



ومن جهته، قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن مفاوضات الدوحة خطوة إيجابية لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.



وأضاف نعتقد أننا قادرون على تحقيق اتفاق لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق سيتطلب من الجانبين الاستعداد للعمل معا وتوضيح التفاصيل النهائية المهمة للغاية.



وقال إن الرئيس بايدن منخرط شخصيا في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مضيفا "لم نكن لنكرس طاقتنا والانخراط الشخصي لبايدن لو لم يكن هناك أمل في التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل".



نتنياهو يتحدث عن مقترح مايو



وفي أول تعليق له بعد اختتام مفاوضات الدوحة، قال مكتب نتنياهو إنه يقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء في إقناع (حماس) بالتخلي عن رفضها صفقة إطلاق سراح الرهائن.



وأعرب عن أمله في أن تؤدي الضغوط إلى قبول (حماس) مبادئ مقترح 27 أيار/ مايو الماضي ليصبح من الممكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق، مشيرا إلى أن "مبادئنا الأساسية معروفة للوسطاء والولايات المتحدة".



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قد نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي أن إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتنياهو، حسب قوله.



وأكد هذا المسؤول أن الجميع لديه مصلحة في بث شعور بأن الأمور تسير على ما يرام.



هذا وقد نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع تحقيق تقدم هذا الأسبوع في المفاوضات التي ستشارك فيها الفرق الفنية.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وضعت مقترحا ينص على البنود التي تم الاتفاق عليها، لكن لم يتم التطرق -بحسب المسؤول الإسرائيلي- إلى محوري نتساريم وفيلادلفيا، إذ لا تزال هناك فجوات في هذا الشأن.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تسعى مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يحول دون حرب واسعة.



وأضاف نبذل جهدا مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة عاجلة لا بد أن تفضي لوقف إطلاق النار.



بلينكن في إسرائيل



وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل غدا السبت لمواصلة الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.



وكان موقع (أكسيوس) قد نقل عن مصادر مطلعة أن زيارة بلينكن للمنطقة تهدف إلى مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بغزة.



وذكر أن بلينكن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل، وأنه ربما يزور القاهرة والدوحة.



من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعود من الدوحة إلى تل أبيب مساء اليوم بعد اختتام جولة المفاوضات التي شهدتها الدوحة يومي الخميس والجمعة.



وبدورها نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن هناك فجوات لأن المقترح الأميركي لم يتطرق لمحوري نتساريم وفيلادلفيا (محور صلاح الدين).





رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على البيان القطري المصري الأميركي المشترك، الذي صدر اليوم الجمعة، عقب اختتام محادثات الدوحة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.وقال مصدر قيادي في (حماس) لقناة (الجزيرة) إن "ما أبلغنا به عن نتائج اجتماعات الدوحة لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 تموز/يوليو الماضي.كما نقلت قناة الأقصى عن مصدر في الحركة، قوله إن "الحركة متمسكة بمقترح 2 تموز/يوليو، وما يصل إلينا بطرق غير مباشرة أقل من السقف المقدم، وحماس لن تقبل به".وجاء في بيان الوسطاء المشترك "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأجريت في أجواء إيجابية".