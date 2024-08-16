شؤون فلسطينية

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن اختتام محادثات الدوحة

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن اختتام محادثات الدوحة
دمار هائل في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً، بشأن اختتام جولة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل بين إسرائيل، وحركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال البيان الثلاثي المشترك، إنه "على مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وأضاف: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥. 

وتابع أن هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأردف: "ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وأشار البيان إلى أنه سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم. وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وختم البيان المشترك بالقول "الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

أخبار ذات صلة

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن اختتام محادثات الدوحة

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن اختتام محادثات الدوحة

واشنطن: هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة &quot;غير مقبولة&quot;

واشنطن: هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة "غير مقبولة"

العشائر الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام البرلمان التركي شامل وتاريخي ومفصلي

العشائر الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام البرلمان التركي شامل وتاريخي ومفصلي

محادثات الدوحة تستأنف اليوم.. وواشنطن تؤكد إحراز &quot;بعض التقدم&quot;

محادثات الدوحة تستأنف اليوم.. وواشنطن تؤكد إحراز "بعض التقدم"

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة في خانيونس ودير البلح

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة في خانيونس ودير البلح

الضفة: شهيد برصاص مستوطنين وحرق منازل ومركبات ببلدة جيت شرق قلقيلية

الضفة: شهيد برصاص مستوطنين وحرق منازل ومركبات ببلدة جيت شرق قلقيلية

الإعلام الحكومي: عدد ضحايا الحرب على غزة يتجاوز الـ50 ألف شهيد ومفقود

الإعلام الحكومي: عدد ضحايا الحرب على غزة يتجاوز الـ50 ألف شهيد ومفقود

البيت الأبيض يتحدث عن &quot;بداية واعدة&quot; لمحادثات الدوحة

البيت الأبيض يتحدث عن "بداية واعدة" لمحادثات الدوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

العشائر الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام البرلمان التركي شامل وتاريخي ومفصلي

العشائر الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام البرلمان التركي شامل وتاريخي ومفصلي

محادثات الدوحة تستأنف اليوم.. وواشنطن تؤكد إحراز &quot;بعض التقدم&quot;

محادثات الدوحة تستأنف اليوم.. وواشنطن تؤكد إحراز "بعض التقدم"

البيت الأبيض يتحدث عن &quot;بداية واعدة&quot; لمحادثات الدوحة

البيت الأبيض يتحدث عن "بداية واعدة" لمحادثات الدوحة

شاب من غزة يروي كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري لمدة 40 يوماً

شاب من غزة يروي كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري لمدة 40 يوماً

الصحة: فلسطين خالية من فيروس جدري القرود

الصحة: فلسطين خالية من فيروس جدري القرود

الصحة بغزة: حصيلة العدوان تجاوزت الـ 40 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

الصحة بغزة: حصيلة العدوان تجاوزت الـ 40 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

مفوض &quot;أونروا&quot;: يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

مفوض "أونروا": يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

نابلس: تشييع جثماني الشهيدين مشة والشيخ خليل

نابلس: تشييع جثماني الشهيدين مشة والشيخ خليل

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة