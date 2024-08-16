واشنطن: هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة "غير مقبولة"



جاء ذلك في رد للمتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على استفسار للصحفيين عن الموقف الأميركي إزاء هجوم المستوطنين.



وقال المتحدث: "هجمات المستعمرين العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، ويجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع السكان"، كما دعا إسرائيل، أيضا، إلى "اتخاذ خطوات لمنع تكرار هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها".



يذكر أن مستعمرين هاجموا مساء أمس قرية جيت، بحماية قوات الاحتلال، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب رشيد سدة (23 عاما) وإصابة آخرين، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، إضافة لإحراق عدد من منازل المواطنين ومركباتهم.





رام الله - دنيا الوطنوصف البيت الأبيض هجوم مستوطنين على قرية جيت شرق قلقيلية بـ"غير المقبول".