هزة أرضية يشعر بها سكان سوريا ولبنان بقوة 5.2 درجات

رام الله - دنيا الوطنشعر سكان سوريا ولبنان، اليوم الجمعة، بهزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، بحسب وسائل إعلام رسمية.وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن السكان شعروا بهزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر.جاء ذلك في بيان نقلته الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، بأن: "الهزة التي شعر بها سكان المحافظات وقعت على بعد 28 كيلومترا، شرق حماة (وسط) وتبلغ شدتها وفق التحليل الأولي بقدر 5.2 درجات على مقياس ريختر".من جانبها، قالت الوكالة اللبنانية الرسمية (الوطنية للإعلام)، إن سكان كسروان وجبيل وبيروت "شعروا بهزة أرضية قوية".وبحسب معطيات نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لتركيا، (+3 توقيت غرينتش).وبعد ثلاث دقائق من وقوع الزلزال شهدت المنطقة زلزالا آخر بقوة 4.2 في الساعة 13:18.ووقع الزلزال الأول على عمق 7.16 كيلومترات، أما الثاني فكان بعمق 7.1 كيلومترات، وشعر سكان ولايتي هطاي وغازي عنتاب جنوب تركيا بالزلزال.أما مرصد الزلازل الأردني، فقد قال وفق معطياته، إن زلزالا "بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، ضرب بعد ظهر الجمعة الساعة 13.15 (بالتوقيت المحلي)، جنوب شرق حماة السورية".وتابع: "الساعة 13.18 (بالتوقيت المحلي)، وقعت هزة في حماة بقوة 3.5 وعلى عمق 5 كيلو مترات".وللمرة الثانية خلال أسبوع تتعرض حماة السورية لزلزال، حيث ضربت المنطقة مساء الاثنين هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان لبنان والأردن.