العشائر الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام البرلمان التركي شامل وتاريخي ومفصلي

رام الله - دنيا الوطنرحبت العشائر الفلسطينية بخطاب الرئيس محمود الهام والشامل أمام البرلمان التركي، والذي أكد فيه على حرصه الشديد علي أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس.وأثنت العشائر في بيان صحفي، على قراره بالتوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن "هذا دليل قاطع بأن القيادة منحازة إلى شعبها دوما، متمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وصولا الى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.وأكدت بأن خطاب الرئيس تاريخي ومفصلي وحمل مفاصل مهمة على المستويين المحلي والدولي، وأغلق الباب أمام كل المحاولات التصفوية والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ، معززا الوحدة الوطنية من خلال البوابة الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والقيادة السياسية الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.وأوضحت العشائر في بيانها أن خطاب الرئيس كان قويا وصريحا وجريئا، وأكد على المبادئ والحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى الرواية الفلسطينية الصادقة التي تستند إلى الحق والعدل، داحضا رواية الاحتلال الإسرائيلي الزائفة.وشددت العشائر بأن الرئيس عباس وضع العالم بأسره أمام مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل.