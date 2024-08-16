وزير إسرائيلي: نتوقع انضمام التحالف بقيادة أميركا للرد على أي هجوم إيراني



وادعى كاتس أن "إسرائيل معنية بصفقة من أجل إعادة المخطوفين إلى الديار وستبذل كل ما بوسعها في المفاوضات من أجل دفع صفقة كهذه. وحماس قد تشدد مواقفها وانتظار الهجوم الإيراني على إسرائيل كبديل للمفاوضات".





رام الله - دنيا الوطنقال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، إن تل أبيب تتوقع انضمام التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، للرد على أي هجوم إيراني قادم في الأيام المقبلة.جاء ذلك خلال لقاء كاتس، اليوم الجمعة، مع نظيريه الفرنسي والبريطاني، ستيفان سيجورني وديفيد لامي، اللذين يزوران إسرائيل في محاولة لمنع تصعيد إقليمي ودفع اتفاق تبادل أسرى.وقال كاتس للوزيرين إن إسرائيل تتوقع من فرنسا وبريطانيا أن "توضحان علنا لإيران أنه يحظر عليها أن تهاجم إسرائيل"، وأنه إذا شنت إيران هجوما، ردا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الذي اغتالته إسرائيل في طهران، فإن "التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سينضم إلى إسرائيل ليس في الدفاع فقط وإنما في مهاجمة مواقع إيرانية هامة أيضا".وأضاف كاتس، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، أن " إسرائيل لا يمكنها ألا ترد بقوة على أي استهداف، وعلى إيران أن تدرك أنه إذا لم توقف عدوانيتها المباشرة وبواسطة وكلائها ضد إسرائيل، فإنها ستدفع ثمنا باهظا في المجالات الإستراتيجية والاقتصادية، وهذا الاحتمال الوحيد لمنع حرب شاملة".