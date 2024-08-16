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(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"

(حزب الله) ينشر لأول مرة مشاهد لمنشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"
(حزب الله) يكشف لأول مرة عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا"
رام الله - دنيا الوطن
نشر (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً بعنوان "جبالنا خزائننا" يظهر منشأة يكشف عنها لأول مرة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4".

ويحاكي الفيديو منشأة "عماد" وما تحتويه من العديد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية".

وقال موقع (المنار) التابع لـ(حزب الله) إن "اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الاسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات".

ويأتي الكشف عن منشأة "عماد 4" في ظل تهديد من (حزب الله) بالرد الحاسم والحتمي على اغتيال إسرائيل لقائده العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوعين.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة، يتبادل (حزب الله) وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود، وتزداد حدّة القصف تبعا للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين.

ويطالب (حزب الله) بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والمتواصلة لأكثر من عشرة أشهر، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل في المباني السكنية والبنى التحتية بالقطاع.

 



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