دولي

ترمب يطلب من نتنياهو "الانتصار بسرعة" في غزة وينتقد دعوة وقف إطلاق النار

ترمب يطلب من نتنياهو "الانتصار بسرعة" في غزة وينتقد دعوة وقف إطلاق النار
دونالد ترمب
رام الله - دنيا الوطن
 قال دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت، لكنه انتقد أيضا دعوات وقف إطلاق النار.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "إنه (نتنياهو) يعرف ما يفعل، شجعته على إنهاء ذلك (حرب غزة)، يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وأنهِ المسألة، يجب أن يتوقف ذلك، يجب أن يتوقف القتل".

وكان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر تموز/يوليو الماضي، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة. والتقى في ذلك الوقت أيضا بالرئيس جو بايدن ونائبته والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، وفق (الجزيرة نت).

وخلال فعالية في وقت لاحق من يوم أمس الخميس تتناول محاربة معاداة السامية، انتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن وقف الحرب "ليس من شأنه إلا منح (حركة المقاومة الإسلامية) حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر"

وأوضح "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة"، ويرى أن تل أبيب تواجه مشكلة علاقات عامة تزداد سوءًا كلما استمرت الحرب.

"بلطجية ومتطرفون"

وفي الفعالية نفسها، وصف ترامب أيضا المناصرين للفلسطينيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم الأميركي لحرب إسرائيل بأنهم "بلطجية من أنصار حماس" و"متعاطفون مع التطرف". وهدد باعتقالهم وترحيلهم من الولايات المتحدة إذا أصبح رئيسا.

وفي سياق متصل نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن ترامب قوله إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".

ونفى مكتب نتنياهو وترامب، في تصريحين منفصلين أمس الخميس، تقريرا لموقع (أكسيوس) قال إنهما تحدثا في اليوم السابق بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وكان التقرير الذي نشره (أكسيوس) مستندا إلى تصريحات مصدرين أميركيين. وقال أحدهما إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل.

وانطلقت أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة جولة محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، بدعوة مشتركة من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة.

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