شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة في خانيونس ودير البلح

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة في خانيونس ودير البلح
معاناة الأهالي في قطاع غزة تزاد مع كل نزوح جديد
رام الله - دنيا الوطن
طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، السكان، بإخلاء أحياء شمال خانيونس وشرق دير البلح، استعدادًا لعملية عسكريّة.

وأوضح الجيش في بيان له، أن البلوكات 89, 2356 أصبحت خارج المنطقة "الإنسانية"، داعيًا كل السكان والنازحين في بلوكات 89 ,36, 125, 127, 126, 2356 في حارات شرقي دير البلح، القرارة، المواصي، الجلاء، مدينة حمد والنصر إلى الإخلاء.

وحذّر من أن جيش الاحتلال سوف يعمل بقوة ضد المنظمات المسلحة في المناطق السابقة، داعيًا السكان والنازحين للانتقال إلى المنطقة التي يدّعي بأنها "إنسانية".

ومن جهتها، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن الجيش قرّر تضييق نطاق "المنطقة الإنسانية" التي حددها سابقًا، ويطلب من سكان عدة مناطق في جنوب قطاع غزة بالإخلاء.



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