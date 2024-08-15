شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: قررت التوجّه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة ثم القدس

الرئيس عباس: قررت التوجّه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة ثم القدس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تأمين الوصول للقطاع.

ودعا الرئيس عباس، في خطابه الهام الذي ألقاه، باجتماع الجمعية العامة للبرلمان التركي، المنعقد اليوم الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة.

وأكد أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس، منوها إلى أن هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدًا مهما فعلوا، ومهما حاولوا".

وقال: "جئتكم أحمل إليكم آلام وآمال شعبنا الفلسطيني الذي يعيش الألم الكبير والنكبة المتواصلة منذ عام 1948، ويواجه جرائم الاحتلال وغياب العدالة الدولية، متمسكاً بأرضه ووطنه ومقدساته وحقوقه الوطنية الثابتة".

وبهذا الصدد، أشاد الرئيس عباس بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير الإسرائيلية، والمتوافقة تماما مع المواقف الفلسطينية، والداعمة لها في كل المحافل، وبالإجماع الدولي المعارض لهذه المخططات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وأعرب عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في مراكز الإيواء، والتي كان منها مجزرة مدرسة التابعين، التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد.

وجدّد الرئيس عباس التأكيد على: "أن غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وشعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة، ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه، ومساندة أمتينا العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات.

وشدد على أن "القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا أبداً من العقاب على ما اقترفوه وما زالوا، من جرائم لن تسقط بالتقادم، وسنواصل نضالنا وكفاحنا لتحقيق العدالة في فلسطين، وسنواصل العمل الدؤوب مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها، فضلاً عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، فدولة فلسطين حقيقة ثابتة على أرضنا، وفي المجتمع الدولي".

وثمن دور تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لمواقفه الشجاعة والمبدئية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال، كما أعرب عن تقديره لمواقف جميع الأحزاب التركية، ومؤسسات المجتمع المدني، الرافضة والمنددة بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وقال: نعوّل كثيراً على مناصرة أشقائنا في تركيا التي جعلت قضية القدس وفلسطين قضيتها المركزية.

أخبار ذات صلة

شاب من غزة يروي كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري لمدة 40 يوماً

شاب من غزة يروي كيف استخدمه الاحتلال كدرع بشري لمدة 40 يوماً

الرئيس عباس: قررت التوجّه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة ثم القدس

الرئيس عباس: قررت التوجّه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى غزة ثم القدس

الصحة: فلسطين خالية من فيروس جدري القرود

الصحة: فلسطين خالية من فيروس جدري القرود

&quot;أبو عبيدة&quot; يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين بغزة

"أبو عبيدة" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين بغزة

الصحة بغزة: حصيلة العدوان تجاوزت الـ 40 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

الصحة بغزة: حصيلة العدوان تجاوزت الـ 40 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

مفوض &quot;أونروا&quot;: يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

مفوض "أونروا": يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

نابلس: تشييع جثماني الشهيدين مشة والشيخ خليل

نابلس: تشييع جثماني الشهيدين مشة والشيخ خليل

مصر تؤكد: يجب التوصل لصيغة توافقية لوقف النار خلال قمة الدوحة

مصر تؤكد: يجب التوصل لصيغة توافقية لوقف النار خلال قمة الدوحة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

مفوض &quot;أونروا&quot;: يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

مفوض "أونروا": يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

شهيدان في قصف للاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس

شهيدان في قصف للاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس

كم بلغت خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

كم بلغت خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

الرئيس عباس: الولايات المتحدة تعرقل جهود الاعتراف بحقوق فلسطين

الرئيس عباس: الولايات المتحدة تعرقل جهود الاعتراف بحقوق فلسطين

&quot;التربية&quot; والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

"التربية" والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

قيادي بـ (حماس) يعلن موقف الحركة من اجتماع الخميس

قيادي بـ (حماس) يعلن موقف الحركة من اجتماع الخميس

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة