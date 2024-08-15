"أبو عبيدة" يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين بغزة









رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث العسكري بإسم كتائب القسام "أبو عبيدة" ع تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.وقال "أبو عبيدة" في تغريدة له، اليوم الخميس، إنه "بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو".وأضاف "نؤكد على أن الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن".