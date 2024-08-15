الصحة بغزة: حصيلة العدوان تجاوزت الـ 40 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة، إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 40005 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و92401 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأوضحت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 107 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.ولفتت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.