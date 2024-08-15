مفوض "أونروا": يجب وقف إطلاق النار حتى تستعيد كل امرأة بعضا من كرامتها

رام الله - دنيا الوطنأكد المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة "حتى تستعيد كل امرأة وفتاة فيه بعضا من كرامتها".وأضاف لازاريني في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الخميس، "قد يقضي النساء والفتيات في كثير من الأحيان أشهرا دون الاستحمام، والمرور بعدة دورات شهرية دون غسل".وتابع: "يتعيّن عليهن قص شعورهن بسبب القمل، ونقص الشامبو، وعدم كفاية المياه أو الأمشاط".وأردف لازاريني: "قال العديد منهن إنهن لا يشعرن بالأمان، ولا يتمتعن بالخصوصية أو الكرامة في الملاجئ المكتظة ومواقع النزوح، ويتجنبن الذهاب إلى المرحاض، وبالتالي يتجنبن تناول الطعام أو شرب الماء".وأشار إلى أن بعض النساء يرتدين غطاء الرأس نفسه منذ 10 أشهر، وأنهن "يكافحن من أجل رؤية أنفسهن كنساء".وقال لازاريني: "هذا جانب آخر من جوانب تعميق نزع الصفة الإنسانية عنهن بسبب هذه الحرب".وشدد على ضرورة "وقف إطلاق النار لتستعيد كل فتاة وامرأة في غزة بعضا من كرامتها".