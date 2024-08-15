نابلس: تشييع جثماني الشهيدين مشة والشيخ خليل

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة نابلس، ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين وائل بلال شاكر مشة، وأحمد فراس الشيخ خليل، إلى مثواهما الأخير.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بحضور ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية، باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليهما، والصلاة على جثمانيهما، قبل أن يوارى الجثمانان الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.وكان قد استُشهد مشة والشيخ خليل فجر اليوم، وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفلة وامرأة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.وباستشهاد الشابين جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة فجر اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 632 شهيداً، بينهم 147 شهيداً من الأطفال، و9 شهيدات من النساء، و7 شهداء من المسنين.