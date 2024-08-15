شؤون فلسطينية

مصر تؤكد: يجب التوصل لصيغة توافقية لوقف النار خلال قمة الدوحة

مصر تؤكد: يجب التوصل لصيغة توافقية لوقف النار خلال قمة الدوحة
حرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الوسيط المصري يجري جهوداً مكثفة بالعاصمة القطرية الدوحة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن مصر جددت لكافة الأطراف ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول لهدنة في قطاع غزة، وبشكل عاجل.

وأفاد المصدر، بوجود تعاون مصري قطري أمريكي لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة (حماس)، للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم، جولة جديدة "وصفت بالحاسمة" في العاصمة القطرية الدوحة، حول هدنة في قطاع غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وسبق أن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفين منفصلين، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، عشية استئناف محادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على غزة، في الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن، تناول "العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار على غزة"، حيث بحث الوزيران نتائج اتصالاتهما وجهودهما في هذا الشأن.

وأكد عبد العاطي، خلال الاتصال، "ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار على غزة، ونفاذ كامل للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع.

كما شدّد على ضرورة "التعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة المصرية القطرية الأميركية، والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار باعتبارها السبيل الوحيد لوقف التصعيد في المنطقة واحتواء محاولات توسيع دائرة الصراع".

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