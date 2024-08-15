(كابينيت) الاحتلال يجتمع مساء اليوم بالتزامن مع قمة الدوحة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي "كابينيت" إجتماعاً، مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع جولة المفاوضات التي تجري في الدوحة.وأفادت (قناة 12) أن الإجتماع الذي سيعقد عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، سيكون في المقر المحصن داخل مبنى "الكرياه" في تل آبيب.ولفتت إلى أن الإجتماع سيعقب "يوم حافل" من المفاوضات التي ستشهدها العاصمة القطرية الدوحة اليوم، بحضور شخصيات بارزة ورفيعة ممثلة عن الوسطاء )مصر وقطر وأميركا) بالإضاف للوفد التفاوضي الإسرائيلي.