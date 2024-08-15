صحيفة أميركية: إسرائيل وصلت لنهاية الطريق بحربها على غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن مسؤولين بارزين في إدارة بايدن أكدوا أن إسرائيل "حققت كل ما في وسعها عسكريا" في قطاع غزة - والآن القصف المستمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على المدنيين، في حين تضاءلت إمكانية الاستمرار في إضعاف (حماس).ونشرت الصحيفة مقال جاء فيه، أن المسؤولين الكبار في إدارة بايدن قالوا للصحيفة إنه "بعد العملية الإسرائيلية الناجحة في رفح، والتي قطعت طرق إمداد حماس، تظل الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل من خلالها تحقيق هدفها الأعظم. لإعادة المختطفين".وقالت الصحيفة، التي أعطت المقال عنوان "إسرائيل وصلت إلى نهاية الطريق" في حربها في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي الآن "يملك التحرك بحرية في جميع أنحاء غزة، وقد تضررت حماس بشكل كبير".ونقلت عن تقديرات الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من 14000 مسلح قتلوا أو أسروا خلال الحرب وأن إسرائيل تسيطر الآن على طرق إمداد مهمة من غزة.وقال المسؤولون الأمريكيون أيضًا إنه على الرغم من أن إسرائيل ضربت شبكة أنفاق حماس الواسعة، إلا أنها فشلت في تدميرها.وعلى الرغم من ذلك، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل حققت نصراً عسكرياً كبيراً على حماس، التي لم تعد قادرة على التخطيط أو تنفيذ هجوم بحجم 7 أكتوبر.وأضافوا أن "حماس تضررت بشدة في الحرب لدرجة أنها فرق التفاوض الدولية أبلغوا أنها مستعدة للتخلي عن السيطرة المدنية على غزة".