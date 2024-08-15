مسؤولون أميركيون: تحرير الأسرى الإسرائيليين ممكن من خلال المفاوضات فقط

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن عملية تحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال المفاوضات فقط، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.وتعد هذه التصريحات، دليلاً على حسم الإدارة الأمريكية موقفها من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بأنها لن تجدي نفعاً في عملية تحرير الأسرى بعد مرور 10 أشهر على الحرب "الطاحنة" في القطاع.وسبق أن قالت الصحيفة، إن واشنطن ستزيد الضغوط على كل الأطراف لإنجاح قمة اليوم الخميس في الدوحة لمحاولة إتمام صفقة وقف إطلاق الار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.وأوضحت أنه في حال فشل التوصل لاتفاق سيلقون باللوم على نتنياهو بشكل علني وسيتخذون اجراءات قاسية ضد وزارة الحكومة الإسرائيلية بن غفير وسموتريتش.بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" عن مصادر مطلعة على المحادثات، أنه "من المستحيل معرفة ما إذا كانت القمة ستستمر يوما أو يومين، لأن الأمر يعتمد على تطور المحادثات، وهناك شعور بأنه من الممكن تحقيق المرونة، والدخول في ماراثون من المحادثات لمدة 4-5 ساعات".