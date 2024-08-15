"هآرتس": واشنطن تهدد نتنياهو وحكومته حال فشل قمة الدوحة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن واشنطن ستزيد الضغوط على كل الأطراف لإنجاح قمة اليوم الخميس في الدوحة لمحاولة إتمام صفقة وقف إطلاق الار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أنه في حال فشل التوصل لاتفاق سيلقون باللوم على نتنياهو بشكل علني وسيتخذون اجراءات قاسية ضد وزارة الحكومة الإسرائيلية بن غفير وسموتريتش.بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" عن مصادر مطلعة على المحادثات، أنه "من المستحيل معرفة ما إذا كانت القمة ستستمر يوما أو يومين، لأن الأمر يعتمد على تطور المحادثات، وهناك شعور بأنه من الممكن تحقيق المرونة، والدخول في ماراثون من المحادثات لمدة 4-5 ساعات".ويضم الوفد الإسرائيلي لمفاوضات الدوحة رئيسي (موساد) ديفيد برنياع و(شاباك) رونين بار ومسؤول ملف المحتجزين جنرال "نيتسان ألون" والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الاسرائيلي اوفير فالك.وكانت (حماس) أعلنت رفضها حضور المفاوضات التي يشارك فيها كذلك مدير المخابرات الامريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخبرات المصرية اللواء عباس كامل.