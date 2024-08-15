دولي

"أكسيوس": ترمب شجع نتنياهو على قبول الصفقة

"أكسيوس": ترمب شجع نتنياهو على قبول الصفقة
ترمب ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترمب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، وتناولا مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

 ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين إن مكالمة ترمب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل.

من جانبها، لم تعلق حملة ترمب الإنتخابية على هذه الأنباء.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الخميس، جولة مفاوضات وصفت بأنها "حاسمة وربما نهائية" بحضور كافة الأطراف المعنية وعلى رأسهم الوسطاء.

وسبق أن أعلن بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو أيار، وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.

أخبار ذات صلة

&quot;أكسيوس&quot;: ترمب شجع نتنياهو على قبول الصفقة

"أكسيوس": ترمب شجع نتنياهو على قبول الصفقة

بلينكن يجري اتصالات مع مصر وقطر عشيّة انطلاق قمة الدوحة

بلينكن يجري اتصالات مع مصر وقطر عشيّة انطلاق قمة الدوحة

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية

إعلام إسرائيلي: ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إعلام إسرائيلي: ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إسرائيل تقرر إرسال وفدها التفاوضي كاملاً إلى قمة الدوحة

إسرائيل تقرر إرسال وفدها التفاوضي كاملاً إلى قمة الدوحة

بقيمة 20 مليار دولار.. تفاصيل شاملة حول صفقة السلاح الأميركية الإسرائيلية الضخمة

بقيمة 20 مليار دولار.. تفاصيل شاملة حول صفقة السلاح الأميركية الإسرائيلية الضخمة

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

غانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لأداء مهامها

غانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لأداء مهامها

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

الرئيس عباس: الولايات المتحدة تعرقل جهود الاعتراف بحقوق فلسطين

الرئيس عباس: الولايات المتحدة تعرقل جهود الاعتراف بحقوق فلسطين

&quot;التربية&quot; والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

"التربية" والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

الصحة بغزة: 36 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 36 شهيدا و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

برهم يكرم مدير المجلس الثقافي البريطاني لانتهاء مهامه في فلسطين

برهم يكرم مدير المجلس الثقافي البريطاني لانتهاء مهامه في فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات بن غفير المستمرة

الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات بن غفير المستمرة

خمسة شهداء في عدوان الاحتلال على طوباس وطمون

خمسة شهداء في عدوان الاحتلال على طوباس وطمون

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب