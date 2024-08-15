"أكسيوس": ترمب شجع نتنياهو على قبول الصفقة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي السابق، المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترمب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، وتناولا مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين إن مكالمة ترمب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل.من جانبها، لم تعلق حملة ترمب الإنتخابية على هذه الأنباء.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الخميس، جولة مفاوضات وصفت بأنها "حاسمة وربما نهائية" بحضور كافة الأطراف المعنية وعلى رأسهم الوسطاء.وسبق أن أعلن بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو أيار، وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.