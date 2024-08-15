شهيدان في قصف للاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناستشهد فجر اليوم الخميس، شابان وأصيب آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس.كما أصيب أربعة شبان اخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقحامها اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية.واكدت مصادر محلية استشهاد الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، من مخيم بلاطة، إثر قصف الاحتلال على المخيم.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين.