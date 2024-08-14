منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية



ويتغير الطفح الجلدي، الذي قد يكون شديد الحكة أو مؤلما، ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول أخيرا إلى قشرة، تسقط لاحقا. ويمكن أن تسبب الجروح ندبات.



وتختفي العدوى عادة من تلقاء نفسها، وتستمر من 14 إلى 21 يوما.



ويمكن أن تهاجم الجروح في الحالات الخطيرة الجسم بالكامل، وخاصة الفم والعينين والأعضاء التناسلية.



كيف ينتشر المرض؟



ينتشر جدري القرود من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب- من خلال ممارسة الجنس مثلا، وملامسة الجلد للجلد، والتحدث أو التنفس بالقرب من شخص آخر.





ويمكن أن يدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المصاب، أو الجهاز التنفسي، أو من خلال العينين، أو الأنف، أو الفم.



ويمكن أن ينتشر أيضا من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل الفراش والملابس والمناشف.



ومن الطرق الأخرى الاتصال الوثيق بالحيوانات المصابة، مثل القرود والجرذان والسناجب.



وخلال تفشي المرض العالمي في عام 2022، كان انتشار الفيروس في الغالب من خلال الاتصال الجنسي.



إن تفشي المرض الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يكمن وراءه الاتصال الجنسي، ولكن عثر عليه أيضا في مجتمعات أخرى.



كيف يمكن علاجه؟



يمكن أن يكون الدواء المصمم لعلاج الجدري مفيدا أيضا لعلاج جدري القرود، ولكن البحوث بشأن مدى فعاليته لا تزال محدودة.



ويمكن السيطرة على تفشي المرض عن طريق منع العدوى- وأفضل طريقة للقيام بذلك هي اللقاحات.



وهناك ثلاثة لقاحات موجودة ولكن لا يستطيع الحصول عليها سوى الأشخاص المعرضين للخطر، أو الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب.



ولا توصي منظمة الصحة العالمية حاليا بتطعيم السكان بالكامل.



وهناك حاجة إلى المزيد من التجارب للقاحات المضادة لسلالات جدري القرود الجديدة لفهم مقدار الحماية التي توفرها.



وطلبت منظمة الصحة العالمية في الفترة الأخيرة من مصنعي الأدوية طرح لقاحات جدري القرود الخاصة بهم للاستخدام في حالات الطوارئ، حتى لو لم تكن هناك موافقة رسمية على هذه اللقاحات في البلدان التي تحتاج إليها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا؛ وقبلت هذه النصيحة".وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القردة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المخصصة للبحوث بالدنمارك.ومنذ مطلع 2022، أعلنت أكثر عشرات الدول، إصابة عشرات الآلاف المؤكدة مخبريا، منها وفيات، ما دفعها لإعلان المرض "حالة طوارئ صحية عالمية".والمرض عدوى فيروسية حيوانية المصدر يمكن أن تنتقل إلى البشر، وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.أعراض الإصابة بفيروس جدري القرود، وفق ما جاء على موقع (BBC).تشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع والتورم وآلام الظهر وآلام العضلات.بمجرد أن تنخفض درجة الحرارة، يمكن أن يظهر طفح جلدي، وغالبا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويكون هذا أكثر شيوعا على راحة اليدين وباطن القدمين.