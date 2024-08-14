دولي

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية
فحص جدري القرود
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي: "اليوم، اجتمعت لجنة الطوارئ وأبلغتني بأنه من وجهة نظرها، يشكّل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا؛ وقبلت هذه النصيحة".

وللمرة الأولى، ظهر اسم جدري القردة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المخصصة للبحوث بالدنمارك.

ومنذ مطلع 2022، أعلنت أكثر عشرات الدول، إصابة عشرات الآلاف المؤكدة مخبريا، منها وفيات، ما دفعها لإعلان المرض "حالة طوارئ صحية عالمية".

والمرض عدوى فيروسية حيوانية المصدر يمكن أن تنتقل إلى البشر، وكذلك من شخص إلى آخر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بفيروس جدري القرود، وفق ما جاء على موقع (BBC).

تشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع والتورم وآلام الظهر وآلام العضلات.

بمجرد أن تنخفض درجة الحرارة، يمكن أن يظهر طفح جلدي، وغالبا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويكون هذا أكثر شيوعا على راحة اليدين وباطن القدمين.

ويتغير الطفح الجلدي، الذي قد يكون شديد الحكة أو مؤلما، ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتحول أخيرا إلى قشرة، تسقط لاحقا. ويمكن أن تسبب الجروح ندبات.

وتختفي العدوى عادة من تلقاء نفسها، وتستمر من 14 إلى 21 يوما.

ويمكن أن تهاجم الجروح في الحالات الخطيرة الجسم بالكامل، وخاصة الفم والعينين والأعضاء التناسلية.

كيف ينتشر المرض؟

ينتشر جدري القرود من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب- من خلال ممارسة الجنس مثلا، وملامسة الجلد للجلد، والتحدث أو التنفس بالقرب من شخص آخر.

ويمكن أن يدخل الفيروس الجسم من خلال الجلد المصاب، أو الجهاز التنفسي، أو من خلال العينين، أو الأنف، أو الفم.

ويمكن أن ينتشر أيضا من خلال لمس الأشياء الملوثة بالفيروس، مثل الفراش والملابس والمناشف.

ومن الطرق الأخرى الاتصال الوثيق بالحيوانات المصابة، مثل القرود والجرذان والسناجب.

وخلال تفشي المرض العالمي في عام 2022، كان انتشار الفيروس في الغالب من خلال الاتصال الجنسي.

إن تفشي المرض الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يكمن وراءه الاتصال الجنسي، ولكن عثر عليه أيضا في مجتمعات أخرى.

كيف يمكن علاجه؟

يمكن أن يكون الدواء المصمم لعلاج الجدري مفيدا أيضا لعلاج جدري القرود، ولكن البحوث بشأن مدى فعاليته لا تزال محدودة.

ويمكن السيطرة على تفشي المرض عن طريق منع العدوى- وأفضل طريقة للقيام بذلك هي اللقاحات.

وهناك ثلاثة لقاحات موجودة ولكن لا يستطيع الحصول عليها سوى الأشخاص المعرضين للخطر، أو الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب.

ولا توصي منظمة الصحة العالمية حاليا بتطعيم السكان بالكامل.

وهناك حاجة إلى المزيد من التجارب للقاحات المضادة لسلالات جدري القرود الجديدة لفهم مقدار الحماية التي توفرها.

وطلبت منظمة الصحة العالمية في الفترة الأخيرة من مصنعي الأدوية طرح لقاحات جدري القرود الخاصة بهم للاستخدام في حالات الطوارئ، حتى لو لم تكن هناك موافقة رسمية على هذه اللقاحات في البلدان التي تحتاج إليها.

أخبار ذات صلة

بلينكن يجري اتصالات مع مصر وقطر عشيّة انطلاق قمة الدوحة

بلينكن يجري اتصالات مع مصر وقطر عشيّة انطلاق قمة الدوحة

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القرود طارئة عالمية

إعلام إسرائيلي: ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إعلام إسرائيلي: ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

إسرائيل تقرر إرسال وفدها التفاوضي كاملاً إلى قمة الدوحة

إسرائيل تقرر إرسال وفدها التفاوضي كاملاً إلى قمة الدوحة

بقيمة 20 مليار دولار.. تفاصيل شاملة حول صفقة السلاح الأميركية الإسرائيلية الضخمة

بقيمة 20 مليار دولار.. تفاصيل شاملة حول صفقة السلاح الأميركية الإسرائيلية الضخمة

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه

غانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لأداء مهامها

غانتس: حكومة نتنياهو غير مؤهلة لأداء مهامها

(رويترز) عن مصادر إيرانية: التوصل لوقف النار بغزة سيؤخر رد طهران على إسرائيل

(رويترز) عن مصادر إيرانية: التوصل لوقف النار بغزة سيؤخر رد طهران على إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

نقيب العمال: سنقدم ملفاً لمنظمة العمل الدولية لرفع قضية تطالب الاحتلال بدفع تعويضات للعمال

&quot;التربية&quot; والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

"التربية" والسياحة تبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم السياحي لدى طلبة المدارس والجامعات

برهم يكرم مدير المجلس الثقافي البريطاني لانتهاء مهامه في فلسطين

برهم يكرم مدير المجلس الثقافي البريطاني لانتهاء مهامه في فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات بن غفير المستمرة

الاتحاد الأوروبي يدين استفزازات بن غفير المستمرة

خمسة شهداء في عدوان الاحتلال على طوباس وطمون

خمسة شهداء في عدوان الاحتلال على طوباس وطمون

(يديعوت): الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم مقترح جديد خلال مفاوضات الخميس بالدوحة

(يديعوت): الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم مقترح جديد خلال مفاوضات الخميس بالدوحة

(هآرتس) تكشف: هكذا يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة

(هآرتس) تكشف: هكذا يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية المصرية: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة الانتهاكات التي تفشل جهود وقف إطلاق النار بغزة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

المبعوث الأميركي يزور بيروت وبجعبته مبادرة جديدة للتهدئة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة

الأردن: إسرائيل وعدوانها على غزة هو التهديد الأكبر لأمن المنطقة

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب

الملك عبد الله الثاني: الأردن لن يكون ساحة حرب