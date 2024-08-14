ثلاثة شهداء و22 جريحاً في غارات إسرائيلية جنوب لبنان



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء، أن مقالات تابعة سلاح الجو الإسرائيلي نفذت سلسلة غارات على مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية تابعة لـ(حزب الله) في جنوب لبنان.





رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 22 آخرين على الأقل، في غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في ساحة مرجعيون، كما استشهد شخص وأصيب آخر في قصف استهدف بلدة بليدا؛ وفي غارة على بلدة العباسية أصيب 17 شخصاً بينهم أطفال وأربعة منهم حالاتهم حرجة.