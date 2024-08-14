إسرائيل تقرر إرسال وفدها التفاوضي كاملاً إلى قمة الدوحة



وسيعقد الوفد الإسرائيلي محادثات في قمة تستضيفها الدوحة ويشارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.



حماس تحسم موقفها



واليوم الأربعاء، أكد سهيل الهندي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس (حماس) في تصريحات صحفية، أن الحركة لن تكون جزءاً من مفاوضات الخميس، سواء في الدوحة أو القاهرة.



فيما أكد القيادي في (حماس) سامي أبو زهري، أن الحركة "متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في 2 تموز/ يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن والحركة جاهزة للبدء فورا في البحث في آليات تنفيذها"، مضيفاً: "أما الذهاب لمفاوضات جديدة فهو يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر".



وسبق أن كشفت صحيفة (يديعوت آحرنوت) عن عزم الإدارة الأميركية تقديم مقترح جديد لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، وذلك في قمة الخميس.



وأفادت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المقترح الجديد يأتي في ظل استعداد البيت الأبيض بالفعل للسيناريو المتوقع من وجهة نظرهم، والذي لن تؤتي فيه الاتصالات ثمارها.



وأضافت أن الإدارة الأميركية تعتزم ممارسة ضغوط شديدة على الأطراف للموافقة الفورية على الخطوط العريضة للمقترح، معتبرة هذا القمة بأنها "الفرصة الأخيرة".



وفي وقت سابق، ذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار لوكالة (رويترز) أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فقط هو الذي سيمنع رد إيران المباشر على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، على أراضيها الشهر الماضي.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرّر إرسال وفد التفاوض كاملًا إلى المفاوضات التي ستفتتح في الدوحة غداً الخميس، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما عقد نتنياهو اجتماعاً، ظهر اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية، والطاقم التفاوض، لبلورة موقف إسرائيل من قمة الخميس.وفي الاجتماع لدى نتنياهو، تم أيضًا تحديد صلاحية الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.ويضم الوفد الإسرائيلي رئيس (موساد) دافيد برنياع، ورئيس (شاباك) رونين بار، واللواء نيتسان ألون ممثلًا عن الجيش الإسرائيلي، إضافة للمستشار السياسي لنتنياهو اوفير فليك.