شؤون فلسطينية

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم

سيلقي خطاباً أمام برلمانها.. الرئيس عباس يصل تركيا مساء اليوم
الرئيسان عباس وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى إن الرئيس محمود عباس، سيبدأ مساء اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تستمر يومين.

وخلال الزياره سيجتمع الرئيس عباس مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والقيادة التركية، في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وذكر السفير مصطفى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضيتنا الوطنية على ضوء هذا العدوان الاسرائيلي على شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، وتزايد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية، وستكون هذه التطورات على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، الى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضيتنا الوطنية.

وخلال هذه الزيارة، سيلقي الرئيس خطابا سياسيا تاريخيا هاما في مجلس الأمة التركي الكبير– البرلمان، بدعوة استثنائية من رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.

وأشاد مصطفى بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية والتي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات، مشيرا الى أن سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة سيكون على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الاتراك.

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